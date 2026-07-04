West Indies Cricket Team Players

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West Indies

Carty, Keacy

Sint Maarten

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Wickham, Kevin

Athanaze, Alick

Dominica

Bishop, Teddy

Mckenzie, Kirk

India

Simmons, Keagan

Trinidad and Tobago

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Nandu, Matthew

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Royal, Jeavor

Jamaica

Barnes, Brad Omarley

Jamaica

Anderson, Dane

Jordan, Ray

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

McKenzie, Micah

Francis, Tanez

Kallicharan, Kirstan

Trinidad and Tobago

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Joseph, Divonie

Cato, Roland

Grenada

Callender, Asabi

Barbados

Auguste, Ackeem

Clarke, Mc Kenny

Pascal, Stephan

Bryan, Tyriek

Jamaica

Beckford, Daniel

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Marshall, Xavier

USA

James, Joshua

Trinidad and Tobago

Young, Nyeem

Barbados

Carmichael, Jaden

Edward, Tarrique

Thorne, Isai

Johnson, Jordan

Deshawne, James

Weir, Adrian

Wedderburn, Steve

Redwood, Tamarie

Jamaica

Edwards, Reon

Dorne, Joshua

Dindya, Mavendra

Parris, Shaqkere

Bowen-Tuckett, Carlon

Sealy, Nathan

Smith, Raneico O'Neil

Alimohamed, Ronaldo

Guyana

Racha, Aadian

Trinidad and Tobago

Cooper, Cephas

Trinidad and tobago

Morton, Israel

Miller, Matthew

Van Lange, Johnathan

Guyana

Carter, Zachary

Pollard, Jakeem

Tilokani, Kunal

Fontaine, Earsinho

Boodoo, Brendan

Trinidad and tobago

Lawes, Vitel

Jamaica

Belle, Shaquan

Gittens, R'Jai

Apple, Shamar

Guyana