Shaqkere Delano Parris

Shaqkere Delano Parris

bowler

Full name:Shaqkere Delano Parris
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Barbados Tridents

Jamaica Kingsmen

Shaqkere Delano Parris Schedule & Results

Caribbean Premier League

ResultJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

(13 ov.) 95/3

ANT

ANT

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BTR

BTR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Tridents

St. Lucia Kings vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BTR

BTR

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BTR

BTR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

BTR

BTR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BTR

BTR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Tridents vs St. Lucia Kings

Barbados Tridents vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

STL

STL

UpcomingBarbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

GAW

GAW

Shaqkerre Parris News

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Right now, we invite you to get to know cricket player Shaqkerre Parris better. We have gathered all the latest news about him: his training plan, the records he plans to set, and how his previous matches went.

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