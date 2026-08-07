Jakeem Pollard

Jakeem Pollard

Full name:Jakeem Pollard

Teams

2026 Teams

Barbados Tridents

West Indies

Jakeem Pollard Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BTR

BTR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Tridents

St. Lucia Kings vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BTR

BTR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BTR

BTR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

BTR

BTR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BTR

BTR

UpcomingBarbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Tridents vs St. Lucia Kings

Barbados Tridents vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

STL

STL

UpcomingBarbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

GAW

GAW

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Parris, Shaqkere

Parris, Shaqkere

Redwood, Tamarie

Redwood, Tamarie

Beckford, Daniel

Beckford, Daniel

Matthew, Mervin

Matthew, Mervin

Dindya, Mavendra

Dindya, Mavendra

Edwards, Reon

Edwards, Reon

Miller, David

Miller, David

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden