Follow us
Verreynne, Kyle
South Africa
de Zorzi, Tony
Burger, Nandre
Stubbs, Tristan
Khan, Rashid
Afghanistan
Omarzai, Azmatullah
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Smith, Jason
Baartman, Ottniel
Phehlukwayo, Andile
Simelane, Andile
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Gurbaz, Rahmanullah
Farooqi, Fazalhaq
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Shahidi, Hashmatullah
Rasooli, Darwish
Shah, Rahmat
Ghazanfar, Allah Mohammad
Sami, Bilal
Malik, Abdul
Peter, Nqabayomzi
Zadran, Naveed
Hassan, Riaz
Kharote, Nangeyalia
Alikhil, Ikram