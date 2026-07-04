ODI Series Afghanistan vs South Africa Cricket Tournament Players

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ODI Series Afghanistan vs South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Williams, Lizaad

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Zadran, Naveed

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Alikhil, Ikram

Afghanistan