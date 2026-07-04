ODI Series Bangladesh vs. Afghanistan Cricket Tournament Players

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ODI Series Bangladesh vs. Afghanistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Domingo, Russell

South Africa

Talukdar, Rony

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan