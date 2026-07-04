ODI Series India vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series India vs Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Gill, Shubman

India

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Jaiswal, Yashasvi

India

Singh, Arshdeep

India

Reddy, Nithish

India

Brar, Gurnoor

India

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Dubey, Harsh Surendra

India

Krishna, Prasidh

India

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Yadav, Prince

India

Kharoti, Nangialai

Afghanistan

Yadav, Prince

India

Yadav, Prince

India