Follow us
Khan, Rashid
Afghanistan
Omarzai, Azmatullah
Sharma, Rohit
India
Rahul, KL
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Gill, Shubman
Nabi, Mohammad
Ahmad, Fareed
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Atal, Sedeq
Jaiswal, Yashasvi
Singh, Arshdeep
Reddy, Nithish
Brar, Gurnoor
Shahidi, Hashmatullah
Khil, Ikram Ali
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Shah, Rahmat
Ghazanfar, Allah Mohammad
Safi, Mohammad Saleem
Sami, Bilal
Dubey, Harsh Surendra
Krishna, Prasidh
Kharote, Nangeyalia
Yadav, Prince
Kharoti, Nangialai