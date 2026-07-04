ODI Series New Zealand vs Pakistan Cricket Tournament Players

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ODI Series New Zealand vs Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Javed, Akif

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Naseem Shah

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Duffy, Jacob

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Mariu, Rhys

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Bracewell, Michael

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Abbas, Muhammad

New Zealand

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Niazi, Irfan

Pakistan