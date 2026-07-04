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Tahir, Tayyab
Pakistan
Irfan Khan, Mohammad
Javed, Akif
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Shah, Khushdil
Chapman, Mark
New Zealand
Ashok, Adithya
Seifert, Tim
Naseem Shah
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Azam, Babar
Muqeem, Sufiyan
Duffy, Jacob
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Nicholls, Henry
Hay, Mitchell James
Mariu, Rhys
O'Rourke, William
Young, Will
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Bracewell, Michael
Kelly, Nicholas Frederick
Smith, Nathan
Sears, Ben
Abbas, Muhammad
Imam-ul-Haq
Agha, Salman Ali
Ali, Mohammad
Niazi, Irfan