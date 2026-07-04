ODI Series Pakistan vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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ODI Series Pakistan vs Sri Lanka

Akram, Faisal

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Naseem Shah

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Agha, Salman Ali

Pakistan

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Muhammed, Shahzad

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Rathnayake, Pavan

Sri lanka