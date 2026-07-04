Follow us
Akram, Faisal
Pakistan
Rizwan, Mohammad
Mendis, Kusal
Sri Lanka
Asalanka, Charith
Theekshana, Morawakage Maheesh
Nawaz, Mohammad
Hasaranga, Wanindu
Naseem Shah
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Azam, Babar
Ayub, Saim
Haseebullah
Nissanka, Pathum
Udara, Lahiru
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Wasim Jr, Mohammad
Vandersay, Jeffrey
Samarawickreme, Sadheera
Liyanage, Janith
Madushan, Pramod
Malinga, Eshan
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Chameera, Dushmantha
Agha, Salman Ali
Mishara, Kamil
Muhammed, Shahzad
Nawaz, Hasan
Rathnayake, Pavan
Sri lanka