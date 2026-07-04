ODi Series South Africa vs Pakistan, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODi Series South Africa vs Pakistan, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

van Niekerk, Dane

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Wolvaardt, Laura

South Africa

Ameen, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Luus, Sune

South Africa

Goodall, Lara

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Feroza, Gull

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Alvi, Najiha

Pakistan

Shangase, Nondumiso

South Africa

Hlubi, Ayanda

South Africa

Meso, Karabo

South Africa

Zafar, Ayesha

Pakistan

Rubab, Tasmia

Pakistan

Tunnicliffe, Faye

South africa