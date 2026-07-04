ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Rana, Nahid

Bangladesh

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Hossain, Rishad

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh