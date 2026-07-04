Follow us
Rizwan, Mohammad
Pakistan
Nawaz, Mohammad
Naseem Shah
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Hope, Shai
Barbados
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Azam, Babar
Rutherford, Sherfane
Guyana
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Carty, Keacy
Sint Maarten
Greaves, Justin
Jangoo, Amir
Trinidad and Tobago
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Ali, Hasan
Chase, Roston
King, Brandon
Jamaica
Shepherd, Romario
Agha, Salman Ali
Andrew, Jewel
Antigua and Barbuda
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Seales, Jayden
Layne, Johann
Blades, Jediah
Moqeem, Sufyan
Nawaz, Hasan