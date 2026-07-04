ODI Series West Indies vs Pakistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series West Indies vs Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Carty, Keacy

Sint Maarten

Greaves, Justin

Barbados

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Chase, Roston

Barbados

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Agha, Salman Ali

Pakistan

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Blades, Jediah

Moqeem, Sufyan

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan