Mohammad Haris

Mohammad Haris

wicket keeper

Full name:Mohammad Haris
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Durbar Rajshahi

Kandy Royals

Peshawar Region

Peshawar Zalmi

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches6954054
Innings00000
Overs00000
Balls-----
Maidens00000
Runs00000
Wickets00000
Avg00000
SR00000
Eco00000
BB00000
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches6954054
Innings5963652
Not outs10042
Runs301261279431186
Balls Faced3599221883809
Avg7.51421.1629.4623.72
SR85.71127.2757.46106.79146.6
Fours291396120
Fifties00176
Sixies1821954
Highest17315210085
Hundreds00010

Mohammad Haris Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Tariq, Usman

Tariq, Usman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Majid, Ali

Majid, Ali

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne