Justin Pierre Greaves

Justin Pierre Greaves

all rounder

Full name:Justin Pierre Greaves
Nationality:Barbados

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3373814
Innings057161
Overs0616.272.42.0
Balls----
Maidens017030
Runs0173038815
Wickets077171
Avg022.4622.8215
SR048.0225.6412
Eco02.85.337.5
BB0841
4w0120
5w0400
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches3373814
Innings355359
Not outs0821
Runs291268897143
Balls Faced8528421295141
Avg9.6626.9727.1817.87
SR34.1144.6169.26101.41
Fours21417717
Fifties0761
Sixies06112
Highest121148057
Hundreds0100

Justin Pierre Greaves Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Another Players

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Bonner, Nkrumah

Bonner, Nkrumah

Jean, Abini St

Jean, Abini St

Joseph, Alzarri

Joseph, Alzarri