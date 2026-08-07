Jediah Blades

Jediah Blades

Full name:Jediah Blades

Teams

2026 Teams

Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen

Jediah Blades Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BTR

BTR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

UpcomingBarbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

GAW

GAW

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Beaton, RR

Beaton, RR

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Adams, Antony

Adams, Antony

Zazai, Hazratullah

Zazai, Hazratullah

Gurbaz, Rahmanullah

Gurbaz, Rahmanullah