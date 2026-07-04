ODI Series West Indies vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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ODI Series West Indies vs Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Hope, Shai

Barbados

Rutherford, Sherfane

Guyana

Carty, Keacy

Sint Maarten

Springer, Shamar

Barbados

Greaves, Justin

Barbados

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Hetmyer, Shimron

Guyana

Auguste, Ackeem

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Campbell, John

Jamaica

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka