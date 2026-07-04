T10 ECI Austria Cricket Tournament Players

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T10 ECI Austria

Simpson-Parker, M

Austria

Sadran, Jaweed

Austria

Hossain, Iqbal

Austria

Momin, Shahil

Austria

Ahuja, Marc

Hungary

Malikzada, Akramullah

Hungary

Zahir, Safi

Hungary

Prashar, Abhitesh

Lal, Tripurari Kanhya

Afridi, Riaz

Czechia

Khari, Paaras Kumar

Margasahayem, Venkatesh

Wijesekera, Navin

Austria

Randhawa, Armaan

Austria

Akbarjan, Abdullah

Austria

Tariq, Umair

Austria

Ahsan, Mirza

Austria

Davizi, Sabawoon

Czechia

Zadran, Sahel

Afghanistan

Shigiwal, Razmal

Austria

Deedar, Itibarshah

Austria

Khan, Khan Osman

Cheema, Mehar

Austria

Ashokan, Arun

Czech Republic

Sundareswaran, Sharan Ramakrishnan

Wickramasekara, Sudesh Roy Dias

Bhuiyan, Sazib

Czechia

Tyagi, Neeraj

Czechia

Sengupta, Satyajit

Tomar, Ritik

Czechia

Vandrasi, Muralidhara Sai

Czechia

Mendon, Kushal

Kukikhel, Zeeshan

Hungary

Ravindran, Vinoth

Hungary

Weligamage, Asanka

Hungary

Mohandas, Sandeep

Hungary

Fontaine, Mark

Yalmaz, Ali

Pakistan

Torok, Gabor

Wani, Farasat Ali

Ghani, Muhammad Abbas

Hungary

Darapureddy, Ashrith