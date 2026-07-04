T10 ECI Hungary Cricket Tournament Players

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T10 ECI Hungary

Ahuja, Marc

Hungary

Ahuja, Abhishek

Kheterpal, Abhishek

Hungary

Zahir, Safi

Hungary

Deldar, Khaibar

Chauhan, Sachin

Prashar, Abhitesh

Muhammad, Saqlain

Baluch, Naser

Sweden

Stoman, Francoise

Portugal

Khan, Muhammad Junaid

Ikram, Amer

Shahzad, Najam

Portugal

Adnan, Muhammad

Portugal

Rupu, MD Ashraful Mamun

Rahman, Shayaddur

Portugal

Gholiya, Kuldeep

Portugal

Singh, Parveen

Ghimire, Suman

Chambers, Anthony

Gomes, Sharn

South Africa

Nipo, Siraj

Sudais, Abdur Rahman

Sweden

Zar, Abu

Sweden

Ali, Choudry

Sweden

Zuwak, Imal

Eswatini

Ahmad, Syed

Sweden

Rahmani, Samiullah

Sweden

Choudhry, Shahzeb

Sweden

Zahid, Zabi

Sweden

Taqawi, Zaker

Sweden

Azizi, Khalid

Sweden

Shukla, Prashant

Sweden

Mohammad, Nazar

Sweden

Kukikhel, Zeeshan

Hungary

Ravindran, Vinoth

Hungary

Darapureddy, Ashrith

Setty, Darshan

India

Kumar, Sanjay

Singh, Yadwinder

Bin Hamid, Shiekh Rasik

Hungary

Hassan, Mueez Ul