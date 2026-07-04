T20 Series Australia vs. India, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series Australia vs. India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Perry, Ellyse

Australia

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Rana, Sneh

India

Verma, Sushma

India

Gardner, Ashleigh

Australia

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Darice Brown

Australia

Carey, Nicola

Australia

Litchfield, Phoebe

Australia

Brown, Maitlan

Australia

Chetry, Uma

India

Voll, Georgia

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Fulmali, Bharati

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India