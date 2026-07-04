T20 Series Bangladesh vs West Indies Cricket Tournament Players

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T20 Series Bangladesh vs West Indies

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Motie, Gudakesh

Guyana

Islam, Shoriful

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Hassan, Saif

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Hossain, Rishad

Bangladesh

Auguste, Ackeem

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Hridoy, Towhid

Bangladesh