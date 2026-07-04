T20 Series India vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series India vs Bangladesh

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Pandya, Hardik

India

Sundar, Washington

India

Yadav, Suryakumar

India

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Rakibul

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Dube, Shivam

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Bishnoi, Ravi

India

Yadav, Mayank

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Parag, Riyan

India

Hridoy, Towhid

Bangladesh