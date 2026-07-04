T20 Series Nepal vs West Indies Cricket Tournament Players

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T20 Series Nepal vs West Indies

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Carty, Keacy

Sint Maarten

Gore, Karima

USA

Springer, Shamar

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Auguste, Ackeem

Allen, Fabian

Jamaica

Bhurtel, Kushal

Nepal

Blades, Jediah

Bidaisee, Navin

Bam, Lokesh

Nepal

Yadav, Nandan

Nepal

Motara, Zishan

Alam, Shahab

Nepal

Ansari, Aadil

Nepal