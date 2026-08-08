Zishan Motara

Caribbean Premier League
Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
BTR
St. Lucia Kings vs Barbados Tridents
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
BTR
Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Tridents
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
BTR
Trinbago Knight Riders vs Barbados Tridents
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain
TKR
BTR
St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Tridents
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
BTR
Barbados Tridents vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
TKR
Barbados Tridents vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
STL
Barbados Tridents vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
SKN
Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
JAM
Barbados Tridents vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
GAW