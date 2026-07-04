T20 Series Sri Lanka vs England Cricket Tournament Players

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T20 Series Sri Lanka vs England

Rashid, Adil

England

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Jacks, Will

England

Dawson, Liam

England

Brook, Harry

England

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Buttler, Jos

England

Duckett, Ben

England

Curran, Sam

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Carse, Brydon

England

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Overton, Jamie

England

Tongue, Josh

England

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Rathnayake, Pavan

Sri lanka