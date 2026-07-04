Follow us
Rashid, Adil
England
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Hasaranga, Wanindu
Jacks, Will
Dawson, Liam
Brook, Harry
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Buttler, Jos
Duckett, Ben
Curran, Sam
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
de Silva, Dhananjaya
Liyanage, Janith
Madushan, Pramod
Malinga, Eshan
Mendis, Kamindu
Carse, Brydon
Chameera, Dushmantha
Wood, Luke
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Overton, Jamie
Tongue, Josh
Mishara, Kamil
Rathnayake, Pavan
Sri lanka