Joshua Charles Tongue

Joshua Charles Tongue

bowler

Full name:Joshua Charles Tongue
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

England

Manchester Super Giants

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2501510
Innings4871510
Overs76.01326.4105.129.0
Balls----
Maidens1321900
Runs2574506728272
Wickets10177168
Avg25.725.4545.534
SR45.644.9739.4321.75
Eco3.383.396.929.37
BB5922
4w0700
5w1900
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches2501510
Innings26483
Not outs01632
Runs20632994
Balls Faced301366964
Avg1013.1619.84
SR66.6646.26103.12100
Fours18270
Fifties0000
Sixies0020
Highest1945342
Hundreds0000

Joshua Charles Tongue Schedule & Results

County Championship

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

One-Day Cup

The Hundred

Josh Tongue News

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If you want to know right now what is the life of cricketer Josh Tongue, you can find out all the latest news about him: how his training sessions are going, what kind of results he is showing on the field and what teams he is playing against.

Ashes | Twitter in awe as Tongue produces ball of series contender in Melbourne to peg back Smith's poles

Ashes | Twitter in awe as Tongue produces ball of series contender in Melbourne to peg back Smith's poles

If the numbers are to be believed, Steve Smith falls victim in Test cricket every 56 runs on average, making him the best Test batter of the generation. Yet even his talent had no answer to a peach Josh Tongue produced in the first session of the Boxing Day Test in Melbourne on Friday.

Josh Tongue06:22 PM, 17 December, 2025

Watch, The Ashes | Fortunate Alex Carey survives faulty technology to complete century on home turf

Josh Tongue03:53 PM, 15 December, 2025

England Tweaks Squad With One Change for Adelaide Test

Josh Tongue07:44 PM, 19 August, 2025

AI Simulation, The Hundred | Manchester Originals end Trent Rockets’ reign at home with five-wicket win

Josh Tongue04:34 PM, 12 August, 2025

MO vs LS, Review | Manchester Originals open their account in tournament after 10-run win against London Spirit

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