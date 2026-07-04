T20 Series UAE vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series UAE vs Bangladesh

Khan, Asif

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Hossain, Rishad

Bangladesh

Khan, Matiullah

Pakistan

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Raja, Akif

United Arab Emirates

Zuhaib, Zubair

United Arab Emirates

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Ali, Haider

Pakistan

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Khan, Saghir

United arab emirates