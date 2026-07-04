T20 Series West Indies vs. India Cricket Tournament Players

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T20 Series West Indies vs. India

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Smith, Odean

Jamaica

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Chahal, Yuzvendra

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Malik, Umran

India

Khan, Avesh

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Singh, Arshdeep

India

Bishnoi, Ravi

India

Samson, Sanju

India

Hetmyer, Shimron

Guyana

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Varma, Tilak

India

Sammy, Daren

Saint Lucia

Thomas, Oshane

Jamaica