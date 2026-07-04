Follow us
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Smith, Odean
Jamaica
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Chahal, Yuzvendra
India
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Malik, Umran
Khan, Avesh
Kumar, Mukesh
Jaiswal, Yashasvi
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Guyana
Singh, Arshdeep
Bishnoi, Ravi
Samson, Sanju
Hetmyer, Shimron
McCoy, Obed
Saint Vincent and the Grenadines
Varma, Tilak
Sammy, Daren
Thomas, Oshane