T20 Series West Indies vs Pakistan Cricket Tournament Players

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T20 Series West Indies vs Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Shah, Khushdil

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Hope, Shai

Barbados

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Carty, Keacy

Sint Maarten

Athanaze, Alick

Dominica

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Hetmyer, Shimron

Guyana

Agha, Salman Ali

Pakistan

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Blades, Jediah

Moqeem, Sufyan

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan