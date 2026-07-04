Follow us
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Shah, Khushdil
Pakistan
Nawaz, Mohammad
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Hope, Shai
Barbados
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Carty, Keacy
Sint Maarten
Athanaze, Alick
Dominica
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Ashraf, Faheem
Ahmed, Abrar
Ali, Hasan
Holder, Jason
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
King, Brandon
Shepherd, Romario
Hetmyer, Shimron
Agha, Salman Ali
Andrew, Jewel
Farhan, Sahibzada
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Blades, Jediah
Moqeem, Sufyan
Nawaz, Hasan