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Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Shanaka, Dasun
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Hasaranga, Wanindu
Thushara, Nuwan
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Springer, Shamar
Croospulle, Lasith
Nissanka, Pathum
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Holder, Jason
Chase, Roston
Madushanka, Lahiru
Fernando, Binura
Malinga, Eshan
King, Brandon
Shepherd, Romario
Mendis, Kamindu
Rathnayake, Milan
Chameera, Dushmantha
Hetmyer, Shimron
Andrew, Jewel
Antigua and Barbuda
Auguste, Ackeem
Mishara, Kamil
Forde, Matthew
Rathnayake, Pavan
Sri lanka
Rathnayake, Paven