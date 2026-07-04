T20 Series West Indies vs Sri lanka Cricket Tournament Players

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T20 Series West Indies vs Sri lanka

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Springer, Shamar

Barbados

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Malinga, Eshan

Sri Lanka

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Hetmyer, Shimron

Guyana

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Auguste, Ackeem

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Forde, Matthew

Barbados

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka