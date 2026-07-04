Follow us
Breetzke, Matthew
South Africa
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Shamsi, Tabraiz
Wade, Matthew
Australia
David, Tim
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Magala, Sisanda
Fortuin, Bjorn
Maharaj, Keshav
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Zampa, Adam
Ellis, Nathan
Dwarshuis, Ben
Sangha, Tanveer
Williams, Lizaad
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Ferreira, Donavon
Brevis, Dewald
Coetzee, Gerald
Behrendorff, Jason
Turner, Ashton
Hardie, Aaron
Johnson, Spencer
Short, Matt