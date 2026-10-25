Test Series Bangladesh vs West Indies Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Bangladesh vs West Indies

Springer, Shamar

Barbados

Wickham, Kevin

Hodge, Kavem

Dominica

Greaves, Justin

Barbados

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Chanderpaul, Tagenarine

Guyana

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Roach, Kemar

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Haque, Mominul

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

King, Brandon

Jamaica

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Bishop, Joshua

Barbados

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Campbell, John

Jamaica