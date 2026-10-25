Follow us
Springer, Shamar
Barbados
Wickham, Kevin
Hodge, Kavem
Dominica
Greaves, Justin
Jangoo, Amir
Trinidad and Tobago
Joseph, Shamar
India
Das, Liton
Bangladesh
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Chanderpaul, Tagenarine
Guyana
Islam, Taijul
Rahim, Mushfiqur
Hossain, Ebadot
Islam, Shoriful
Ali, Jaker
Hasan, Tanzid
Islam, Shadman
Roach, Kemar
Chase, Roston
Da Silva, Joshua
Haque, Mominul
Hasan, Nayeem
King, Brandon
Jamaica
Warrican, Jomel
Saint Vincent and the Grenadines
Seales, Jayden
Bishop, Joshua
Hridoy, Towhid
Campbell, John