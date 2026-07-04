Test Series Pakistan vs West Indies Cricket Tournament Players

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Test Series Pakistan vs West Indies

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Carty, Keacy

Sint Maarten

Louis, Mikyle

Hodge, Kavem

Dominica

Greaves, Justin

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Imlach, Tevin

Guyana

Sinclair, Kevin

Guyana

Motie, Gudakesh

Guyana

Ahmed, Abrar

Pakistan

Roach, Kemar

Barbados

Brathwaite, Kraigg

Barbados

Da Silva, Joshua

Trinidad and Tobago

Shahzad, Khurram

Pakistan

Phillip, Anderson

Trinidad and Tobago

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Huraira, Mohammad

Pakistan

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Ali, Mohammad

Pakistan

Ali, Kashif

Pakistan

Ali, Nauman

Pakistan

Ali, Noman

Pakistan