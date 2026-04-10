Anderson Phillip

Anderson Phillip

bowler

Full name:Anderson Phillip
Nationality:Trinidad and Tobago

Teams

2026 Teams

Lancashire

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches25262520
Innings45492518
Overs46.032.3578.5166.344.0
Balls-----
Maidens40104100
Runs2122072123984416
Wickets34853510
Avg70.6651.7524.9728.1141.6
SR9248.7540.8528.5426.4
Eco4.66.363.665.99.45
BB221043
4w00210
5w00400
10w00100

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches25262520
Innings324176
Not outs111435
Runs53223896512
Balls Faced103256777118
Avg26.52214.416.2512
SR51.458857.4591.5466.66
Fours704570
Fifties00100
Sixies11721
Highest432163216
Hundreds00000

Anderson Phillip Schedule & Results

County Championship

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Singh, Harry

Singh, Harry

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George