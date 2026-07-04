Womens League Exhibition Matches Cricket Tournament Players

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Womens League Exhibition Matches

Wolvaardt, Laura

South Africa

Wyatt, Danielle

England

Winfield, Lauren

England

Bouchier, Maia

England

Maroof, Bismah

Pakistan

Dar, Nida

Pakistan

Imtiaz, Kainat

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Anwer, Aiman

Pakistan

Fatima, Ghulam

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

Luus, Sune

South Africa

Beaumont, Tammy

England

Delany, Laura

Ireland

Amin, Anam

Pakistan

Flintoff, Tess

Australia

Feroza, Gull

Pakistan

Khan, Fatima

Pakistan

Fatima, Eyman

Pakistan

Bhatti, Areesha Noor

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Alam, Jahanara

Bangladesh

Tahuhu, Lea

New Zealand

Javed, Iram

Pakistan

Pervaiz, Natalia

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Hani, Umme

Pakistan

Fatima, Masooma Zehra

Zulfiqar, Shawaal

Pakistan