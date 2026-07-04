Follow us
Wolvaardt, Laura
South Africa
Wyatt, Danielle
England
Winfield, Lauren
Bouchier, Maia
Maroof, Bismah
Pakistan
Dar, Nida
Imtiaz, Kainat
Ameen, Sidra
Nawaz, Sidra
Riaz, Aliya
Ali Siddiqi, Muneeba
Anwer, Aiman
Fatima, Ghulam
Sandhu, Nashra
Sohail, Umaima
Sana, Fatima
Hassan, Tuba
Iqbal, Sadia
Shamas, Sadaf
Luus, Sune
Beaumont, Tammy
Delany, Laura
Ireland
Amin, Anam
Flintoff, Tess
Australia
Feroza, Gull
Khan, Fatima
Fatima, Eyman
Bhatti, Areesha Noor
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Alam, Jahanara
Bangladesh
Tahuhu, Lea
New Zealand
Javed, Iram
Pervaiz, Natalia
Aroob Shah, Syeda
Hani, Umme
Fatima, Masooma Zehra
Zulfiqar, Shawaal