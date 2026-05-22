Emma Wrightson

Emma Wrightson

Full name:Emma Wrightson

Teams

2026 Teams

Leicestershire Foxes Women

Yorkshire Women

Emma Wrightson Schedule & Results

T20 Blast, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Winfield, Lauren

Winfield, Lauren

Langston, Beth

Langston, Beth

Hall, Grace

Hall, Grace

Cooper, Claudie

Cooper, Claudie

Thomas, Erin

Thomas, Erin

Slater, Rachel

Slater, Rachel

Duckworth, Rebecca

Duckworth, Rebecca

Ward, Maddie

Ward, Maddie

Herathge, April Ayesha

Herathge, April Ayesha