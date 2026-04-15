Lucy Florence Higham

Lucy Florence Higham

all rounder

Full name:Lucy Florence Higham
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Leicestershire Foxes Women

Sunrisers Leeds Women

The Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches24
Innings11
Overs18.0
Balls-
Maidens0
Runs130
Wickets5
Avg26
SR21.6
Eco7.22
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches24
Innings7
Not outs2
Runs17
Balls Faced18
Avg3.4
SR94.44
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest9
Hundreds0

Lucy Florence Higham Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Graves, Teresa

Graves, Teresa

Russell, Liz

Russell, Liz

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah