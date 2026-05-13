Rebecca Tyson

Rebecca Tyson

bowler

Full name:Rebecca Tyson

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

London Spirit Women

Manchester Super Giants Women

Middlesex Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches5
Innings5
Overs20.0
Balls-
Maidens2
Runs64
Wickets12
Avg5.33
SR10
Eco3.2
BB4
4w2
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches5
Innings4
Not outs0
Runs26
Balls Faced48
Avg6.5
SR54.16
Fours3
Fifties0
Sixies0
Highest14
Hundreds0

Rebecca Tyson Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

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