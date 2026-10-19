Squads Tamil Nadu vs Himachal Pradesh First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

TAN
TAN
HIM
HIM

Playing

TAN
TAN
HIM
HIM
First TeamSecond Team
A Esakkimuthu

no information yet

Arora Shubham

wicket keeper

D Deepesh

no information yet

Avikash

no information yet

G Ajitesh

wicket keeper

Govinth -

no information yet

Kalia Hritik

no information yet

Hemchudeshan Jeganathan

no information yet

Kalta Vaibhav

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Khumar R Vimal

all rounder

Negi Mukul

batsman

Rana Jitender

no information yet

Sandal Harshit

no information yet

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Sharma Divesh

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Siddarth Andre

no information yet

Singh Amanpreet

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Yadav R Sonu

all rounder

Bench

TAN
TAN
HIM
HIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet