Squads Tamil Nadu vs Himachal Pradesh First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
A Esakkimuthu
no information yet
Arora Shubham
wicket keeper
D Deepesh
no information yet
Avikash
no information yet
G Ajitesh
wicket keeper
Guleria Arpit
bowler
Govinth -
no information yet
Kalia Hritik
no information yet
Hemchudeshan Jeganathan
no information yet
Kalta Vaibhav
no information yet
Indrajith Baba
batsman
Mahajan Innesh
batsman
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Mann Pukhraj
batsman
Khumar R Vimal
all rounder
Negi Mukul
batsman
Kishore Sai
bowler
Rana Jitender
no information yet
Kumar P Saravan
bowler
Sandal Harshit
no information yet
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Sharma Divesh
all rounder
Rajagopal Nidhish
all rounder
Sharma Nitin
batsman
Ram S Ajith
bowler
Sharma Vipin
no information yet
Siddarth Andre
no information yet
Singh Amanpreet
no information yet
Singh Gurjapneet
all rounder
Singh Aryaman
bowler
SR Athish
no information yet
Vasisht Akash
all rounder
Sudharsan Sai
batsman
Wadhera Nehal
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Yadav R Sonu
all rounder
Match has not started yet