Squads Kuwait vs Jersey List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 27.10.2026

List a

KUW
KUW
JER
JER

Playing

KUW
KUW
JER
JER
First TeamSecond Team
Blampied Dominic

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Carlyon Harrison

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Dunford Jake

wicket keeper

Khan Shiraz

all rounder

Lathif Nimish

all rounder

Patel Usman

wicket keeper

Perchard Charles

all rounder

Sumerauer Julius

all rounder

Zaheer Ali

batsman

Bench

KUW
KUW
JER
JER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet