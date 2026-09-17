Squads Kuwait vs Jersey List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 27.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Mirza
bowler
Birrell Daniel
bowler
Amin Mohammad
batsman
Blampied Dominic
all rounder
Anto Clinto
batsman
Brennan Charlie
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Carlyon Harrison
all rounder
Bhavsar Meet
wicket keeper
Dunford Jake
wicket keeper
Chenthamara Anudeep
bowler
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Khan Shiraz
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Lathif Nimish
all rounder
Jenner Jonty
batsman
M Mohammed Shafeeq
bowler
Lawrenson Josh
batsman
Monib Sayed
bowler
Norman Stan
batsman
Patel Usman
wicket keeper
Perchard Charles
all rounder
Patel Yasin Ishak
bowler
Perchard William George
all rounder
Sandaruwan Ravija
batsman
Tahir Bilal
batsman
Sumerauer Julius
all rounder
Zaheer Ali
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Match has not started yet