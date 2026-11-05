Squads Tasmania Tigers vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 02.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bean Marcus
batsman
Bryant Max
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
Burdon Hugo
all rounder
David Tim
batsman
Clayton Jack
batsman
Doran Jake
wicket keeper
Hearne Lachlan
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Kerr Hayden
all rounder
Kuhnemann Matthew
bowler
Labuschagne Marnus
batsman
Macmillan Rafael
all rounder
Mclachlan Dylan
bowler
Meredith Riley
bowler
Patterson Ollie
no information yet
Montgomery Jack
no information yet
Ryan Jem
wicket keeper
O Connor Aidan
all rounder
Straker Tom
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Swepson Mitch
bowler
Prestwidge Will
bowler
Weibgen Hugh
all rounder
Rogers Tom
bowler
Silk Jordan
batsman
Ward Tim
batsman
Webster Beau
all rounder
Wyllie Teague
all rounder
Match has not started yet