Squads Tasmania Tigers vs Queensland Bulls List a One-Day Cup 02.02.2027

List a

TIG
TIG
BUL
BUL

Playing

TIG
TIG
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Bryant Max

batsman

Chaudhary Nikhil

all rounder

Burdon Hugo

all rounder

David Tim

batsman

Doran Jake

wicket keeper

Kerr Hayden

all rounder

Macmillan Rafael

all rounder

Patterson Ollie

no information yet

Montgomery Jack

no information yet

Ryan Jem

wicket keeper

O Connor Aidan

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Weibgen Hugh

all rounder

Ward Tim

batsman

Webster Beau

all rounder

Wyllie Teague

all rounder

Bench

TIG
TIG
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet