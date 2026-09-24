Match details New South Wales Breakers vs Queensland Fire List a National Cricket League, Women 30.09.2026
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, September 30, 2026 11:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Sydney Cricket Ground, Sydney, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
New South Wales Breakers Squad
|Players
|Allen Jade, Bray Caoimhe, Brown Maitlan, Burns Erin, Cheatle Lauren, Coyte Sarah, Darlington Hannah, French Tara, Gardner Ashleigh, Healy Alyssa, Hunter Elsa, Kua Lauren, Learoyd Anika, Litchfield Phoebe, Mack Katie, Moore Claire, Nicklin Frankie, Pelle Kate, Perry Ellyse, Samantha Bates, Wilson Tahlia
|Bench
|no information yet
Queensland Fire Squad
|Players
|Bassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Sydney Cricket Ground
|City
|Sydney
|Capacity
|46000
|Ends
|Paddington End
|Hosts to
|Randwick End
Match has not started yet