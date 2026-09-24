Match details New South Wales Breakers vs Queensland Fire List a National Cricket League, Women 30.09.2026

List a

Sydney

NSW
NSW
QUE
QUE

Match Info

Match:National Cricket League, Women 26/27
Date:Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, September 30, 2026 11:30 PM (GMT+0)
Venue:Sydney Cricket Ground, Sydney, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

New South Wales Breakers Squad

PlayersAllen Jade, Bray Caoimhe, Brown Maitlan, Burns Erin, Cheatle Lauren, Coyte Sarah, Darlington Hannah, French Tara, Gardner Ashleigh, Healy Alyssa, Hunter Elsa, Kua Lauren, Learoyd Anika, Litchfield Phoebe, Mack Katie, Moore Claire, Nicklin Frankie, Pelle Kate, Perry Ellyse, Samantha Bates, Wilson Tahlia
Benchno information yet

Queensland Fire Squad

PlayersBassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSydney Cricket Ground
CitySydney
Capacity46000
EndsPaddington End
Hosts toRandwick End

Match has not started yet