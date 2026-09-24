Squads New South Wales Breakers vs Queensland Fire List a National Cricket League, Women 30.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Jade
bowler
Bassingthwaite Lily
all rounder
Bray Caoimhe
no information yet
Berry Bonnie
bowler
Brown Maitlan
all rounder
Bourke Lucy
batsman
Burns Erin
all rounder
Collins Grace
all rounder
Cheatle Lauren
bowler
Ginger Sienna
batsman
Coyte Sarah
bowler
Hamilton Lucy
bowler
Darlington Hannah
bowler
Hancock Nicola
bowler
French Tara
no information yet
Harris Grace
all rounder
Gardner Ashleigh
all rounder
Harris Laura
batsman
Healy Alyssa
wicket keeper
Jonassen Jess
bowler
Hunter Elsa
batsman
Knott Charli
all rounder
Kua Lauren
no information yet
O Neil Annie
batsman
Learoyd Anika
batsman
Redmayne Georgia
wicket keeper
Litchfield Phoebe
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
Mack Katie
batsman
Wrigley Mikayla
no information yet
Moore Claire
all rounder
Nicklin Frankie
all rounder
Pelle Kate
batsman
Perry Ellyse
all rounder
Samantha Bates
bowler
Wilson Tahlia
wicket keeper
Match has not started yet