Squads Andhra vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

AND
AND
VID
VID

Playing

AND
AND
VID
VID
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Bhute Nachiket

all rounder

Dhanush Marathala

no information yet

Binkar Rohit

no information yet

Deshmukh Shivam

no information yet

Kumar Bodhala Vinay

no information yet

Kumar Saurabh

all rounder

Prasad SDNV

no information yet

Kadam Yash

batsman

Parwani Dipesh

no information yet

Sandeep Y

batsman

Sheikh Faiz Mohammad

no information yet

Varma Bhupathiraju Munish

no information yet

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

AND
AND
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet