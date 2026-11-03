Squads Andhra vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bharat Srikar
wicket keeper
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Bhui Ricky
batsman
Bhute Nachiket
all rounder
Dhanush Marathala
no information yet
Binkar Rohit
no information yet
Hebbar Ashwin
batsman
Deshmukh Shivam
no information yet
Kumar Bodhala Vinay
no information yet
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Kumar Saurabh
all rounder
Dubey Shubham
batsman
Prasad SDNV
no information yet
Hinge Praful
bowler
Kadam Yash
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Ram Jagarlapudi Saketh
bowler
Nalkande Darshan
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Rathod Yash Vijay
batsman
Reddy Nithish
batsman
Rekhade Parth
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
Sandeep Y
batsman
Sheikh Faiz Mohammad
no information yet
Stephen Cheepurapalli
bowler
Shorey Dhruv
batsman
Sudharsian Kodavandla
all rounder
Taide Atharwa
batsman
Varma Bhupathiraju Munish
no information yet
Thakur Yash
bowler
Vijay Tripurana
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Match has not started yet