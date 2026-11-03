Squads Goa vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

GOA
GOA
CHH
CHH

Playing

GOA
GOA
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Agarwal Shubham

all rounder

Faisal Thota Azaan Mohammed

no information yet

Koushik V

bowler

Mishra Samit

no information yet

Sahu Harsh

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Tiwari Vikalp

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Yadav Harsh

no information yet

Bench

GOA
GOA
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet