Squads Goa vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bakhale Kashyap
batsman
Aditya Singh Dev
no information yet
Desai Shubham
batsman
Agarwal Shubham
all rounder
Faisal Thota Azaan Mohammed
no information yet
Desai Sanjeet
batsman
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Khare Amandeep Narayan
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Koushik V
bowler
Mishra Samit
no information yet
Raut Mohit Rajesh
batsman
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Sahu Harsh
no information yet
Prabhudessai Suyash
batsman
Sarwate Aditya
all rounder
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Singh Ashutosh
batsman
Tari Shubham
no information yet
Singh Shashank
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Tiwari Vikalp
no information yet
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Tiwary Anuj
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Verma Mayank
batsman
Yadav Lalit
all rounder
Yadav Harsh
no information yet
Match has not started yet