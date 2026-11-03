Squads Goa vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

GOA
GOA
DEL
DEL

Playing

GOA
GOA
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Faisal Thota Azaan Mohammed

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Koushik V

bowler

Mishra Samit

no information yet

Pant Rishabh

wicket keeper

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Rana Rohan

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Yadav Lalit

all rounder

Bench

GOA
GOA
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet