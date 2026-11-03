Squads Goa vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bakhale Kashyap
batsman
Arya Priyansh
batsman
Desai Shubham
batsman
Badoni Ayush
batsman
Faisal Thota Azaan Mohammed
no information yet
Dahiya Tejasvi
no information yet
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Dhull Yash
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Doseja Ayush
no information yet
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Kandpal Vaibhav
batsman
Koushik V
bowler
Kohli Virat
batsman
Mishra Samit
no information yet
Mehra Divij
bowler
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Pant Rishabh
wicket keeper
Prabhudessai Suyash
batsman
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Rana Harshit
bowler
Tari Shubham
no information yet
Rana Nitish
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Rana Rohan
all rounder
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Rawat Anuj
wicket keeper
Yadav Lalit
all rounder
Saini Navdeep
bowler
Match has not started yet