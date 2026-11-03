Squads Gujarat vs Services List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

GUJ
GUJ
SER
SER

Playing

GUJ
GUJ
SER
SER
First TeamSecond Team
Bhatt Japagnya

no information yet

Ahlawat Mohit

wicket keeper

Ali Irfan

no information yet

Desai Abhishek

no information yet

Desai Amit

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Narang Pulkit

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Patel Jaymeet

no information yet

Shukla Amit Kumar

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
SER
SER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet