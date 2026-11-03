Squads Gujarat vs Services List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Japagnya
no information yet
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Bishnoi Ravi
bowler
Ali Irfan
no information yet
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Bahadur Raj
bowler
Desai Aarya
batsman
Chauhan Ravi
batsman
Desai Abhishek
no information yet
Dahiya Sagar
batsman
Desai Amit
no information yet
Hathwala Vikas
batsman
Desai Siddharth
all rounder
Jangra Mohit
bowler
Gaja Chintan
bowler
Narang Pulkit
all rounder
Jaiswal Vishal
batsman
Paliwal Rajat
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Poonia Poonam
bowler
Patel Harshal
bowler
Sharma Arjun
all rounder
Patel Hemang
bowler
Sharma Nakul
wicket keeper
Patel Jaymeet
no information yet
Shukla Amit Kumar
no information yet
Patel Kshitij
batsman
Singh Harjit
no information yet
Patel Urvil
wicket keeper
Tanwar Nitin
bowler
Poddar Ahaan Anuj
batsman
Vardhan Harsh
batsman
Match has not started yet