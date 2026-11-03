Squads Karnataka vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

KAR
KAR
ODI
ODI

Playing

KAR
KAR
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Dharmani Harshil

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Munde Om T

no information yet

L Manvanth Kumar

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Nair Karun

batsman

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Sharath BR

wicket keeper

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Shrijith KL

wicket keeper

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tufayl Ahmad Sayed

no information yet

Bench

KAR
KAR
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet