Squads Karnataka vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Biswal Badal
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Majhi Dinesh
batsman
Dharmani Harshil
no information yet
Mishra Shantanu
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Mohanty Rajesh
bowler
Kaverappa Vidwath
bowler
Munde Om T
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Parida Anil
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Manohar Abhinav
batsman
Poddar Govinda
all rounder
Nair Karun
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Padikkal Devdutt
batsman
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Samal Swastik
batsman
Rahul KL
batsman
Samantray Biplab Bipin
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Sharath BR
wicket keeper
Singh Prayash Kumar
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Shrijith KL
wicket keeper
Swain Aasirwad
wicket keeper
Vyshak Vijaykumar
bowler
Tufayl Ahmad Sayed
no information yet
Match has not started yet