Squads Saurashtra vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahir Ruchit
batsman
Agarwal Tanmay
batsman
Bhut Parth
all rounder
Arfaz MD
no information yet
Chudasama Yuvraj
bowler
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Goud A Varun
no information yet
Dodiya Yurajsinh
bowler
Kak Kartikeya
batsman
Fuletra Krains
no information yet
Perala Aman Rao
batsman
Gajjar Sammar
bowler
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Gohel Tarang H
wicket keeper
Rakshann Readi
bowler
Gohil Jay
batsman
Reddy Ananth Prateek
wicket keeper
Jackson Sheldon
wicket keeper
Reddy K Nitesh
all rounder
Jadeja Aditya
no information yet
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Jadeja Vishvaraj
batsman
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Jani Chirag
all rounder
Sai Yadav Nitin
no information yet
Kanbi Hiten
bowler
Singh Rahul
batsman
Karamta Devang D
bowler
Thyagarajan Tanay
bowler
Karia Pranav
bowler
Varma Pranav
no information yet
Kotak Hetvik
batsman
Mankad Prerak
all rounder
Panwar Ankur
bowler
Pujara Cheteshwar
batsman
Rana Parshwaraj
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Vora Navneet
all rounder
Match has not started yet