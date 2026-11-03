Squads Saurashtra vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

SAU
SAU
HYD
HYD

Playing

SAU
SAU
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Arfaz MD

no information yet

Desai Harvik

wicket keeper

Goud A Varun

no information yet

Fuletra Krains

no information yet

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Reddy K Nitesh

all rounder

Jadeja Aditya

no information yet

Jani Chirag

all rounder

Sai Yadav Nitin

no information yet

Varma Pranav

no information yet

Mankad Prerak

all rounder

Rana Parshwaraj

all rounder

Vora Navneet

all rounder

Bench

SAU
SAU
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet