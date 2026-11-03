Squads Uttar Pradesh vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Biswal Badal
bowler
Chaudhary Karan
no information yet
Majhi Dinesh
batsman
Chaudhary Vaibhav
bowler
Mishra Shantanu
batsman
Garg Priyam K
batsman
Mohanty Rajesh
bowler
Goswami Abhishek
batsman
Munde Om T
no information yet
Jurel Dhruv
wicket keeper
Parida Anil
batsman
Juyal Aryan
wicket keeper
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Nigam Vipraj
all rounder
Poddar Govinda
all rounder
Panwar Vineet
bowler
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Rizvi Sameer
batsman
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Sharma Rituraj
all rounder
Samal Swastik
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Samantray Biplab Bipin
all rounder
Singh Rinku
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Singh Prayash Kumar
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Veer Prashant
all rounder
Swain Aasirwad
wicket keeper
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Tufayl Ahmad Sayed
no information yet
Yadav Kartik
no information yet
Match has not started yet