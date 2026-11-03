Squads Uttar Pradesh vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

UTP
UTP
ODI
ODI

Playing

UTP
UTP
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Chaudhary Karan

no information yet

Munde Om T

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Juyal Aryan

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Sharma Rituraj

all rounder

Singh Adarsh

no information yet

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Veer Prashant

all rounder

Swain Aasirwad

wicket keeper

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Tufayl Ahmad Sayed

no information yet

Yadav Kartik

no information yet

Bench

UTP
UTP
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet