Squads Boland vs Lions T20 T20 South Africa Cup 11.11.2026

T20

BOL
BOL
LIO
LIO

Playing

BOL
BOL
LIO
LIO
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hermann Ronan

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Mgijima Aviwe

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

van Zyl Stiaan

all rounder

van Biljon Marco

all rounder

Bench

BOL
BOL
LIO
LIO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet