Squads Boland vs Lions T20 T20 South Africa Cup 11.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adams Ferisco
all rounder
Abrahams Cole
batsman
Baron Jevano
all rounder
Dawood Junaid
bowler
Cloete Archille
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Copeland Micheal
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
du Toit Adrian
batsman
Hamza Zubayr
batsman
Fortuin Clyde
wicket keeper
Hermann Ronan
wicket keeper
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Magala Sisanda
bowler
Jonker Chris
batsman
Makwetu Wandile
wicket keeper
Mahima Siyabonga
bowler
Moreki Tshepo
bowler
Malan Janneman
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Malan Pieter
batsman
Peter Nqabayomzi
bowler
Manack Imran
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Mgijima Aviwe
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Mnyaka Akhona
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Petersen Keegan
batsman
Siboto Malusi
bowler
Stuurman Glenton
bowler
Sipamla Lutho
bowler
van Zyl Stiaan
all rounder
van Biljon Marco
all rounder
Viljoen Hardus
bowler
van Buuren Mitchell
all rounder
Von Berg Shaun
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
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