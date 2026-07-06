T20 Cricket League Matches Schedule
|Name
|Start date
|End date
|Caribbean Premier League 2026
|Aug 07, 2026
|Sep 20, 2026
|T20 Topklasse 2026
|Jul 11, 2026
|Sep 06, 2026
|T20 Pondicherry Premier League 2026
|Jul 07, 2026
|Jul 26, 2026
T20 Elite Liberation Cup 2026
|Jul 01, 2026
|Jul 06, 2026
T20 RCA Cup 2026
|Jun 28, 2026
|Jul 05, 2026
T20 Karnali Cricket Cup 2026
|Jun 28, 2026
|Jul 02, 2026
T20 Telangana League 2026
|Jun 21, 2026
|Jul 12, 2026
|T20 County Cup, Women 2026
|Jun 21, 2026
|Aug 29, 2026
|T20 Maharaja Trophy 2026
|Jun 20, 2026
|Jul 13, 2026
|Major League Cricket 2026
|Jun 19, 2026
|Jul 18, 2026
T20 PL Singh Memorial Cup 2026
|Jun 18, 2026
|Jun 27, 2026
Nordic Smash T20 2026
|Jun 15, 2026
|Jun 20, 2026
T20 UPro Summer Cup 2026
|Jun 13, 2026
|Jul 01, 2026
T20 Great Lakes 2026
|Jun 12, 2026
|Jun 21, 2026
T20 Jharkhand League 2026
|Jun 10, 2026
|Jun 23, 2026
|T20 Andhra Premier League 2026
|Jun 09, 2026
|Jun 30, 2026
|T20 Chandigarh Premier League 2026
|Jun 08, 2026
|Jun 26, 2026
Regional Super Series 2026
|Jun 07, 2026
|Jun 28, 2026
Vidarbha Premier League, Women 2027
|Jun 07, 2026
|Jun 14, 2026
EUT20 Belgium 2026
|Jun 06, 2026
|Jun 14, 2026
|Bengal Pro T20 League, Women 2026
|Jun 06, 2026
|Jun 21, 2026
Ghaziabad Premier League T20 2026
|Jun 05, 2026
|Jun 21, 2026
|Bengal Pro T20 League 2026
|Jun 05, 2026
|Jun 21, 2026
Madhya Pradesh League, Women 2026
|Jun 04, 2026
|Jun 14, 2026
|T20 Big Cricket League 2026
|Jun 03, 2026
|Jun 13, 2026
Chhattisgarh Premier League 2026
|Jun 03, 2026
|Jun 14, 2026
Jharkhand T20, Women 2026
|Jun 03, 2026
|Jun 07, 2026
|Madhya Pradesh League 2026
|Jun 03, 2026
|Jun 26, 2026
|T20 Inter Provincial Trophy 2026
|Jun 02, 2026
|Jun 17, 2026
Mumbai T20 League, Women 2026
|Jun 02, 2026
|Jun 13, 2026
|T20 Asian Legends League 2026
|Jun 02, 2026
|Jun 14, 2026
|Vidarbha Pro T20 League 2026
|Jun 01, 2026
|Jun 14, 2026
|T20 Baroda Premier League 2026
|Jun 01, 2026
|Jun 14, 2026
|Mumbai Premier League 2026
|Jun 01, 2026
|Jun 13, 2026
Bagmati Cup T20 2026
|May 31, 2026
|Jun 09, 2026
Great Lakes T20, Women 2026
|May 25, 2026
|May 28, 2026
|T20 Blast 2026
|May 22, 2026
|Jul 18, 2026
|T20 Blast, Women 2026
|May 22, 2026
|Jul 17, 2026
|T20 Blast, League 2, Women 2026
|May 22, 2026
|Jul 12, 2026
T20 KCC Falcons Champions Trophy 2026
|May 19, 2026
|Jun 30, 2026
T20 Super League 2026
|May 16, 2026
|May 31, 2026
|Major Clubs T20 Tournament 2026
|May 13, 2026
|Jun 05, 2026
T20 Madhesh Cricket League 2026
|May 13, 2026
|May 22, 2026
T20 Chittoor Premier League 2026
|May 11, 2026
|May 28, 2026
Second XI T20 2026
|May 11, 2026
|Jul 05, 2026
RCA T20 Cup, Women 2026
|May 09, 2026
|May 31, 2026
T20 Houston Open, Women 2026
|May 08, 2026
|May 10, 2026
|Super 20 Trophy, Women 2026
|May 03, 2026
|May 25, 2026
|T20 Qosh Tepa National Cup 2026
|May 02, 2026
|May 14, 2026
T20 Regional Cup 2026
|Apr 27, 2026
|May 04, 2026
T20 ECN Rodriguez Trophy 2026
|Apr 17, 2026
|Apr 19, 2026
T20 Rawalpindi Premier League 2026
|Apr 14, 2026
|May 14, 2026
|T20 Houston Open 2026
|Apr 13, 2026
|Apr 19, 2026
|T20 St Lucia Premier League 2026
|Apr 10, 2026
|May 23, 2026
|Navi Mumbai Premier League 2026
|Apr 04, 2026
|Apr 19, 2026
|Indian Premier League 2026
|Mar 28, 2026
|May 31, 2026
|Pakistan Super League 2026
|Mar 26, 2026
|May 04, 2026
|T20 Maharashtra Champions Trophy 2026
|Mar 23, 2026
|Apr 12, 2026
T20 Meerut League 2026
|Mar 15, 2026
|Apr 01, 2026
T20 Ayodhya Premier League 2026
|Mar 11, 2026
|Mar 27, 2026
T20 Supermasters League 2026
|Mar 08, 2026
|Mar 20, 2026
|National T20 Cup 2026
|Mar 05, 2026
|Jun 07, 2026
T20 DY Patil Trophy 2026
|Feb 27, 2026
|Mar 06, 2026
T20 Muzaffarnagar Premier League 2026
|Feb 23, 2026
|Mar 15, 2026
T20 Lakshya Champions Trophy 2026
|Feb 22, 2026
|Mar 01, 2026
T20 Ramadan Rumble 2026
|Feb 19, 2026
|Mar 18, 2026
|T20 Boland Super League 2026
|Feb 18, 2026
|Mar 02, 2026
T20 Patan Premier League 2026
|Feb 14, 2026
|Mar 01, 2026
National T20 Cup Qualifiers 2026
|Feb 14, 2026
|Feb 24, 2026
T20 Challenger Cup Mansa 2026
|Feb 10, 2026
|Feb 28, 2026
T20 Koshi Pathivara Indo-Nepal Championship 2026
|Feb 06, 2026
|Feb 12, 2026
T20 ODOMMO Bangladesh Cup 2026
|Feb 05, 2026
|Feb 09, 2026
T20 Waterfalls Elite League 2026
|Feb 02, 2026
|Feb 08, 2026
|T20 Blaze, Women 2026
|Jan 13, 2026
|Jan 24, 2026
T20 Sundar Gagraj 2026
|Jan 10, 2026
|Jan 16, 2026
|Oman D20 League 2026
|Jan 09, 2026
|Jan 16, 2026
|T20 Premier League, Women 2026
|Jan 09, 2026
|Feb 05, 2026
T20 National Super League, Women 2026
|Jan 08, 2026
|Jan 17, 2026
T20 Desert Cup 25/26
|Dec 30, 2026
|Jan 15, 2026
T20 Arabian Cricket League 25/26
|Dec 27, 2025
|Jan 31, 2026
|Bangladesh Premier League 25/26
|Dec 26, 2025
|Jan 23, 2026
|Super Smash 25/26
|Dec 26, 2025
|Jan 31, 2026
|Super Smash, Women 25/26
|Dec 26, 2025
|Feb 01, 2026
|SA20 League 2026
|Dec 26, 2025
|Jan 25, 2026
|T20 SS Rajan Trophy 25/26
|Dec 15, 2025
|Jan 09, 2026
|Big Bash League 25/26
|Dec 14, 2025
|Jan 25, 2026
T20 Maxx Challenge Cup 2025
|Dec 07, 2025
|Dec 21, 2025
Victoria Premier T20 25/26
|Dec 05, 2025
|Jan 26, 2026
T20 Tasmania Premier League, 1st Grade 25/26
|Dec 03, 2025
|Jan 29, 2026
|Syed Mushtaq Ali Trophy 2025
|Nov 26, 2025
|Dec 18, 2025
Pearl T20 2025
|Nov 20, 2025
|Nov 28, 2025
|Cricket.India.T20 Krushnamai Premier League 25/26
|Nov 17, 2025
|Nov 28, 2025
|Nepal Premier League 2025
|Nov 17, 2025
|Dec 13, 2025
T20 ACT Premier League, 1st Grade 25/26
|Nov 13, 2025
|Mar 21, 2026
T20 MCA Division E League 2025
|Nov 13, 2025
|Dec 21, 2025
Late Arvind T20 League 2025
|Nov 12, 2025
|Nov 23, 2025
|Big Bash League, Women 2025
|Nov 09, 2025
|Dec 13, 2025
|Senior Womens Interzonal T20 2025
|Nov 04, 2025
|Nov 14, 2025
T20 Turmeric Capital Shield 2025
|Nov 01, 2025
|Nov 10, 2025
|CSA T20 Challenge 25/26
|Oct 29, 2025
|Nov 30, 2025
Indian Heaven Premier League 2025
|Oct 28, 2025
|Nov 08, 2025
|Global Cricket League 2025
|Oct 24, 2025
|Jan 30, 2026
|CSA Provincial T20 Knockout 2025
|Oct 24, 2025
|Nov 23, 2025
|T20 Spring Challenge, Women 2025
|Oct 20, 2025
|Oct 30, 2025
Pune Industrial League 2025
|Oct 16, 2025
|Oct 28, 2025
T20 Monsoon League 2025
|Oct 11, 2025
|Nov 14, 2025
|T20 Kabul Premier League 2025
|Oct 10, 2025
|Oct 22, 2025
|Senior Womens T20 Trophy 2025
|Oct 08, 2025
|Oct 31, 2025
|Emirates D20 2025
|Oct 07, 2025
|Oct 24, 2025
|CSA Pro20, Women 25/26
|Oct 05, 2025
|Mar 13, 2026
T20 MCA Super Premier League 2025
|Oct 01, 2025
|Oct 29, 2025
|T20 Punjab Premier League 2025
|Sep 29, 2025
|Oct 06, 2025
|T20 Big Bash 2025
|Sep 28, 2025
|Oct 14, 2025
|T20 Uttarakhand Premier League 2025
|Sep 27, 2025
|Oct 05, 2025
|T20 National Premier League 2025
|Sep 24, 2025
|Oct 13, 2025
|T20 Uttarakhand Premier League, Women 2025
|Sep 23, 2025
|Sep 26, 2025
|Odisha Pro T20 League 2025
|Sep 17, 2025
|Sep 26, 2025
|T20 National Cricket League 2025
|Sep 14, 2025
|Oct 12, 2025
|T20 Brocort Cup 2025
|Sep 11, 2025
|Sep 21, 2025
|Caribbean Premier League, Women 2025
|Sep 06, 2025
|Sep 17, 2025
|T20 Pratapgad Championship 2025
|Sep 05, 2025
|Sep 16, 2025
|Arunachal T20 Championship 2025
|Sep 01, 2025
|Sep 16, 2025
|ILT20 Development Tournament 2025
|Aug 24, 2025
|Sep 03, 2025
|T20 Kerala League 2025
|Aug 21, 2025
|Sep 07, 2025
|T20 Uttar Pradesh League 2025
|Aug 17, 2025
|Sep 06, 2025
|T20 Delhi Premier League, Women 2025
|Aug 17, 2025
|Aug 24, 2025
|CDU Top End T20 2025
|Aug 14, 2025
|Aug 24, 2025
|SLC T20 League 2025
|Aug 07, 2025
|Aug 16, 2025
|T20 Delhi Premier League 2025
|Aug 02, 2025
|Aug 31, 2025
|T20 Franchise 2025
|Aug 01, 2025
|Aug 10, 2025
|T20 KFC Max 2025
|Aug 01, 2025
|Aug 03, 2025
|T20 GTC Spring Cup 2025
|Jul 31, 2025
|Aug 13, 2025
|T20 Lanka Premier League 2026
|Jul 17, 2025
|Aug 09, 2026
|T20 Haryana Titans Championship 2025
|Jul 07, 2025
|Jul 17, 2025
|T20 Wakhan National Cup 2026
|Jun 28, 2025
|Jul 07, 2025
|Dreams Bigg T20 Championship 2025
|Jun 08, 2025
|Jun 22, 2025
|Saurashtra Pro T20 League 2025
|Jun 07, 2025
|Jun 20, 2025
|Tamil Nadu Premier League 2025
|Jun 05, 2025
|Jul 06, 2025
|T20 Chiripal Cricket Premier League 2025
|Jun 02, 2025
|Jun 14, 2025
|Leeward Islands T20 Festival 2025
|May 31, 2025
|Jun 08, 2025
|Maharashtra Premier League 2025
|May 31, 2025
|Jun 22, 2025
|Kerala T20 Trophy 2025
|May 16, 2025
|Jun 04, 2025
|T20 Raigad Premier League 2025
|May 13, 2025
|May 28, 2025
|T20 KCA TCM Pink Challengers 2025
|May 05, 2025
|May 15, 2025
|Chhattisgarh T20 2025
|Apr 26, 2025
|May 07, 2025
|T20 West Indies Breakout League 2025
|Apr 25, 2025
|May 10, 2026
|T20 Titans Cup 2025
|Apr 17, 2025
|May 06, 2025
|T20 Guwahati Spring League 2025
|Apr 17, 2025
|May 03, 2025
|KL T20 Bash 2025
|Apr 16, 2025
|Apr 25, 2025
|Vincy T10 Premier League 2025
|Apr 07, 2025
|Apr 21, 2025
|T20 Kolkata NCC Tournament 2025
|Mar 24, 2025
|Apr 09, 2025
|T20 Nashik Premier Industrial League 2025
|Mar 24, 2025
|Apr 04, 2025
|Zimbabwe Domestic Twenty20 2025
|Mar 21, 2025
|Apr 01, 2025
|T20 Birsa Munda Trophy 2025
|Mar 16, 2025
|Mar 25, 2025
|T20 Abu Dhabi Counties Super Cup 2025
|Mar 14, 2025
|Mar 16, 2025
|KCA Presidents Cup T20 2025
|Mar 10, 2025
|Mar 15, 2025
|Pondicherry T20 Tournament 2025
|Feb 24, 2025
|Mar 06, 2025
|T20 Koshi Premier League 2025
|Feb 17, 2025
|Mar 01, 2025
|T20 Rani Suryamukhi Devi Tournament 2025
|Feb 13, 2025
|Feb 15, 2025
|T20 Chandigarh 2025
|Feb 13, 2025
|Feb 23, 2025
|T20 Guwahati Premier League 2026
|Jan 28, 2025
|Feb 14, 2025
|T20 Coastal Big Bash League 2025
|Jan 25, 2025
|Feb 01, 2025
|T20 Sundar Gagraj 2025
|Jan 24, 2025
|Feb 11, 2025
|T20 Global Cricket Tournament 2025
|Jan 17, 2025
|Jan 19, 2025
|Champions T20 Cup 2024
|Dec 07, 2024
|Dec 25, 2024
|United States Premier League 2024
|Nov 22, 2024
|Dec 01, 2024
|T20 Challenger Trophy, Women 2024
|Nov 17, 2024
|Nov 27, 2024
|Pune T20 Cup 2024
|Nov 12, 2024
|Nov 22, 2024
|T20 Karachi Premier League 2024
|Nov 01, 2024
|Nov 16, 2024
|Qatar T20 League 2024
|Oct 24, 2024
|Nov 08, 2024
|T20 Super Series 2024
|Aug 02, 2024
|Aug 06, 2024
|T20 Sher E Punjab Cup 2024
|Jun 10, 2024
|Jun 27, 2024
|Regional T20, Women 2024
|May 18, 2024
|Jun 22, 2024
|T20 Assam Premier Club Championship 2024
|Apr 20, 2024
|May 06, 2024
|Pune Olympia T20 Trophy 2024
|Apr 07, 2024
|Apr 21, 2024
|Isuzu T20 Smash 2024
|Apr 06, 2024
|Apr 13, 2024
|T20 Ramzan Ghani Tournament 2024
|Mar 23, 2024
|Apr 02, 2024
|T20 Senior Mens National Championship 2024
|Mar 14, 2024
|Mar 17, 2024
|Legends Cricket Trophy 2024
|Mar 08, 2024
|Mar 19, 2024
|T20 Indian Veterans Premier League 2024
|Feb 23, 2024
|Mar 03, 2024
|T20 Sikkim Cup 2024
|Feb 22, 2024
|Mar 14, 2024
|National T20, Women 2024
|Jan 25, 2024
|Jan 31, 2024
|T20 Siechem Interdistrict 2024
|Jan 08, 2024
|Jan 18, 2024
|American Premier League 2023
|Dec 19, 2023
|Dec 31, 2024
|Sindh Premier League 2023
|Dec 14, 2023
|Dec 25, 2023
|T20 Tanzania Premier League 2023
|Oct 30, 2023
|Nov 05, 2023
|ACA Quadrangular T20 League 2023
|Sep 27, 2023
|Oct 02, 2023
|Bhairab Chandra Mohanty Memorial 2023
|Sep 15, 2023
|Sep 22, 2023
|All-Ireland T20 Cup 2023
|Aug 27, 2023
|Aug 28, 2023
|All-Ireland T20 Cup, Women 2023
|Aug 27, 2023
|Aug 28, 2023
|T20 Rajasthan Premier League 2023
|Aug 27, 2023
|Sep 10, 2023
|Saurashtra Premier League 2023
|Aug 23, 2023
|Aug 31, 2023
|Minor League 2023
|Aug 04, 2023
|Oct 01, 2023
|T20 Sher E Punjab Cup 2023
|Jul 13, 2023
|Jul 30, 2023
|CDU Strike League 20 over series T20 2023
|Jun 28, 2023
|Jul 28, 2023
|Cool & Smooth T20 Explosion 2023
|Apr 13, 2023
|Apr 29, 2023
|Fairbreak Invitational, Women 2023
|Apr 03, 2023
|Apr 16, 2023
|MLC Champions Open 2023
|Mar 12, 2023
|Mar 16, 2023
|T20 County Pre-Season Games in Zimbabwe 2023
|Mar 08, 2023
|Mar 10, 2023
|Womens League Exhibition Matches 2023
|Mar 08, 2023
|Mar 11, 2023
|Legends League Cricket Masters 2023
|Mar 08, 2023
|Mar 20, 2023
|T20 League 2022
|Dec 23, 2022
|Jan 11, 2023
|Kenya T20 Cup 2022
|Dec 11, 2022
|Dec 21, 2022
|Sharajah CBFS T20 League 2022
|Oct 20, 2022
|Nov 16, 2022
|CSA T20 Challenge Division 2 2022
|Sep 30, 2022
|Oct 10, 2022
|T20 Kashmir Premier League 2022
|Aug 13, 2022
|Aug 26, 2022
|Strike League T20 2022
|Jun 29, 2022
|Aug 03, 2022
|Womens T20, Challenge 2022
|May 23, 2022
|May 29, 2022
|Sharjah Ramadan T20 League 2022
|Apr 18, 2022
|Apr 26, 2022
|Ajman T20 Cup 2022
|Mar 16, 2022
|Mar 22, 2022