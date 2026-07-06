T20 Cricket League Matches Schedule

NameStart dateEnd date
Caribbean Premier League 2026Aug 07, 2026Sep 20, 2026
T20 Topklasse 2026Jul 11, 2026Sep 06, 2026
T20 Pondicherry Premier League 2026Jul 07, 2026Jul 26, 2026

T20 Elite Liberation Cup 2026

Jul 01, 2026Jul 06, 2026

T20 RCA Cup 2026

Jun 28, 2026Jul 05, 2026

T20 Karnali Cricket Cup 2026

Jun 28, 2026Jul 02, 2026

T20 Telangana League 2026

Jun 21, 2026Jul 12, 2026
T20 County Cup, Women 2026Jun 21, 2026Aug 29, 2026
T20 Maharaja Trophy 2026Jun 20, 2026Jul 13, 2026
Major League Cricket 2026Jun 19, 2026Jul 18, 2026

T20 PL Singh Memorial Cup 2026

Jun 18, 2026Jun 27, 2026

Nordic Smash T20 2026

Jun 15, 2026Jun 20, 2026

T20 UPro Summer Cup 2026

Jun 13, 2026Jul 01, 2026

T20 Great Lakes 2026

Jun 12, 2026Jun 21, 2026

T20 Jharkhand League 2026

Jun 10, 2026Jun 23, 2026
T20 Andhra Premier League 2026Jun 09, 2026Jun 30, 2026
T20 Chandigarh Premier League 2026Jun 08, 2026Jun 26, 2026

Regional Super Series 2026

Jun 07, 2026Jun 28, 2026

Vidarbha Premier League, Women 2027

Jun 07, 2026Jun 14, 2026

EUT20 Belgium 2026

Jun 06, 2026Jun 14, 2026
Bengal Pro T20 League, Women 2026Jun 06, 2026Jun 21, 2026

Ghaziabad Premier League T20 2026

Jun 05, 2026Jun 21, 2026
Bengal Pro T20 League 2026Jun 05, 2026Jun 21, 2026

Madhya Pradesh League, Women 2026

Jun 04, 2026Jun 14, 2026
T20 Big Cricket League 2026Jun 03, 2026Jun 13, 2026

Chhattisgarh Premier League 2026

Jun 03, 2026Jun 14, 2026

Jharkhand T20, Women 2026

Jun 03, 2026Jun 07, 2026
Madhya Pradesh League 2026Jun 03, 2026Jun 26, 2026
T20 Inter Provincial Trophy 2026Jun 02, 2026Jun 17, 2026

Mumbai T20 League, Women 2026

Jun 02, 2026Jun 13, 2026
T20 Asian Legends League 2026Jun 02, 2026Jun 14, 2026
Vidarbha Pro T20 League 2026Jun 01, 2026Jun 14, 2026
T20 Baroda Premier League 2026Jun 01, 2026Jun 14, 2026
Mumbai Premier League 2026Jun 01, 2026Jun 13, 2026

Bagmati Cup T20 2026

May 31, 2026Jun 09, 2026

Great Lakes T20, Women 2026

May 25, 2026May 28, 2026
T20 Blast 2026May 22, 2026Jul 18, 2026
T20 Blast, Women 2026May 22, 2026Jul 17, 2026
T20 Blast, League 2, Women 2026May 22, 2026Jul 12, 2026

T20 KCC Falcons Champions Trophy 2026

May 19, 2026Jun 30, 2026

T20 Super League 2026

May 16, 2026May 31, 2026
Major Clubs T20 Tournament 2026May 13, 2026Jun 05, 2026

T20 Madhesh Cricket League 2026

May 13, 2026May 22, 2026

T20 Chittoor Premier League 2026

May 11, 2026May 28, 2026

Second XI T20 2026

May 11, 2026Jul 05, 2026

RCA T20 Cup, Women 2026

May 09, 2026May 31, 2026

T20 Houston Open, Women 2026

May 08, 2026May 10, 2026
Super 20 Trophy, Women 2026May 03, 2026May 25, 2026
T20 Qosh Tepa National Cup 2026May 02, 2026May 14, 2026

T20 Regional Cup 2026

Apr 27, 2026May 04, 2026

T20 ECN Rodriguez Trophy 2026

Apr 17, 2026Apr 19, 2026

T20 Rawalpindi Premier League 2026

Apr 14, 2026May 14, 2026
T20 Houston Open 2026Apr 13, 2026Apr 19, 2026
T20 St Lucia Premier League 2026Apr 10, 2026May 23, 2026
Navi Mumbai Premier League 2026Apr 04, 2026Apr 19, 2026
Indian Premier League 2026Mar 28, 2026May 31, 2026
Pakistan Super League 2026Mar 26, 2026May 04, 2026
T20 Maharashtra Champions Trophy 2026Mar 23, 2026Apr 12, 2026

T20 Meerut League 2026

Mar 15, 2026Apr 01, 2026

T20 Ayodhya Premier League 2026

Mar 11, 2026Mar 27, 2026

T20 Supermasters League 2026

Mar 08, 2026Mar 20, 2026
National T20 Cup 2026Mar 05, 2026Jun 07, 2026

T20 DY Patil Trophy 2026

Feb 27, 2026Mar 06, 2026

T20 Muzaffarnagar Premier League 2026

Feb 23, 2026Mar 15, 2026

T20 Lakshya Champions Trophy 2026

Feb 22, 2026Mar 01, 2026

T20 Ramadan Rumble 2026

Feb 19, 2026Mar 18, 2026
T20 Boland Super League 2026Feb 18, 2026Mar 02, 2026

T20 Patan Premier League 2026

Feb 14, 2026Mar 01, 2026

National T20 Cup Qualifiers 2026

Feb 14, 2026Feb 24, 2026

T20 Challenger Cup Mansa 2026

Feb 10, 2026Feb 28, 2026

T20 Koshi Pathivara Indo-Nepal Championship 2026

Feb 06, 2026Feb 12, 2026

T20 ODOMMO Bangladesh Cup 2026

Feb 05, 2026Feb 09, 2026

T20 Waterfalls Elite League 2026

Feb 02, 2026Feb 08, 2026
T20 Blaze, Women 2026Jan 13, 2026Jan 24, 2026

T20 Sundar Gagraj 2026

Jan 10, 2026Jan 16, 2026
Oman D20 League 2026Jan 09, 2026Jan 16, 2026
T20 Premier League, Women 2026Jan 09, 2026Feb 05, 2026

T20 National Super League, Women 2026

Jan 08, 2026Jan 17, 2026

T20 Desert Cup 25/26

Dec 30, 2026Jan 15, 2026

T20 Arabian Cricket League 25/26

Dec 27, 2025Jan 31, 2026
Bangladesh Premier League 25/26Dec 26, 2025Jan 23, 2026
Super Smash 25/26Dec 26, 2025Jan 31, 2026
Super Smash, Women 25/26Dec 26, 2025Feb 01, 2026
SA20 League 2026Dec 26, 2025Jan 25, 2026
T20 SS Rajan Trophy 25/26Dec 15, 2025Jan 09, 2026
Big Bash League 25/26Dec 14, 2025Jan 25, 2026

T20 Maxx Challenge Cup 2025

Dec 07, 2025Dec 21, 2025

Victoria Premier T20 25/26

Dec 05, 2025Jan 26, 2026

T20 Tasmania Premier League, 1st Grade 25/26

Dec 03, 2025Jan 29, 2026
Syed Mushtaq Ali Trophy 2025Nov 26, 2025Dec 18, 2025

Pearl T20 2025

Nov 20, 2025Nov 28, 2025
Cricket.India.T20 Krushnamai Premier League 25/26Nov 17, 2025Nov 28, 2025
Nepal Premier League 2025Nov 17, 2025Dec 13, 2025

T20 ACT Premier League, 1st Grade 25/26

Nov 13, 2025Mar 21, 2026

T20 MCA Division E League 2025

Nov 13, 2025Dec 21, 2025

Late Arvind T20 League 2025

Nov 12, 2025Nov 23, 2025
Big Bash League, Women 2025Nov 09, 2025Dec 13, 2025
Senior Womens Interzonal T20 2025Nov 04, 2025Nov 14, 2025

T20 Turmeric Capital Shield 2025

Nov 01, 2025Nov 10, 2025
CSA T20 Challenge 25/26Oct 29, 2025Nov 30, 2025

Indian Heaven Premier League 2025

Oct 28, 2025Nov 08, 2025
Global Cricket League 2025Oct 24, 2025Jan 30, 2026
CSA Provincial T20 Knockout 2025Oct 24, 2025Nov 23, 2025
T20 Spring Challenge, Women 2025Oct 20, 2025Oct 30, 2025

Pune Industrial League 2025

Oct 16, 2025Oct 28, 2025

T20 Monsoon League 2025

Oct 11, 2025Nov 14, 2025
T20 Kabul Premier League 2025Oct 10, 2025Oct 22, 2025
Senior Womens T20 Trophy 2025Oct 08, 2025Oct 31, 2025
Emirates D20 2025Oct 07, 2025Oct 24, 2025
CSA Pro20, Women 25/26Oct 05, 2025Mar 13, 2026

T20 MCA Super Premier League 2025

Oct 01, 2025Oct 29, 2025
T20 Punjab Premier League 2025Sep 29, 2025Oct 06, 2025
T20 Big Bash 2025Sep 28, 2025Oct 14, 2025
T20 Uttarakhand Premier League 2025Sep 27, 2025Oct 05, 2025
T20 National Premier League 2025Sep 24, 2025Oct 13, 2025
T20 Uttarakhand Premier League, Women 2025Sep 23, 2025Sep 26, 2025
Odisha Pro T20 League 2025Sep 17, 2025Sep 26, 2025
T20 National Cricket League 2025Sep 14, 2025Oct 12, 2025
T20 Brocort Cup 2025Sep 11, 2025Sep 21, 2025
Caribbean Premier League, Women 2025Sep 06, 2025Sep 17, 2025
T20 Pratapgad Championship 2025Sep 05, 2025Sep 16, 2025
Arunachal T20 Championship 2025Sep 01, 2025Sep 16, 2025
ILT20 Development Tournament 2025Aug 24, 2025Sep 03, 2025
T20 Kerala League 2025Aug 21, 2025Sep 07, 2025
T20 Uttar Pradesh League 2025Aug 17, 2025Sep 06, 2025
T20 Delhi Premier League, Women 2025Aug 17, 2025Aug 24, 2025
CDU Top End T20 2025Aug 14, 2025Aug 24, 2025
SLC T20 League 2025Aug 07, 2025Aug 16, 2025
T20 Delhi Premier League 2025Aug 02, 2025Aug 31, 2025
T20 Franchise 2025Aug 01, 2025Aug 10, 2025
T20 KFC Max 2025Aug 01, 2025Aug 03, 2025
T20 GTC Spring Cup 2025Jul 31, 2025Aug 13, 2025
T20 Lanka Premier League 2026Jul 17, 2025Aug 09, 2026
T20 Haryana Titans Championship 2025Jul 07, 2025Jul 17, 2025
T20 Wakhan National Cup 2026Jun 28, 2025Jul 07, 2025
Dreams Bigg T20 Championship 2025Jun 08, 2025Jun 22, 2025
Saurashtra Pro T20 League 2025Jun 07, 2025Jun 20, 2025
Tamil Nadu Premier League 2025Jun 05, 2025Jul 06, 2025
T20 Chiripal Cricket Premier League 2025Jun 02, 2025Jun 14, 2025
Leeward Islands T20 Festival 2025May 31, 2025Jun 08, 2025
Maharashtra Premier League 2025May 31, 2025Jun 22, 2025
Kerala T20 Trophy 2025May 16, 2025Jun 04, 2025
T20 Raigad Premier League 2025May 13, 2025May 28, 2025
T20 KCA TCM Pink Challengers 2025May 05, 2025May 15, 2025
Chhattisgarh T20 2025Apr 26, 2025May 07, 2025
T20 West Indies Breakout League 2025Apr 25, 2025May 10, 2026
T20 Titans Cup 2025Apr 17, 2025May 06, 2025
T20 Guwahati Spring League 2025Apr 17, 2025May 03, 2025
KL T20 Bash 2025Apr 16, 2025Apr 25, 2025
Vincy T10 Premier League 2025Apr 07, 2025Apr 21, 2025
T20 Kolkata NCC Tournament 2025Mar 24, 2025Apr 09, 2025
T20 Nashik Premier Industrial League 2025Mar 24, 2025Apr 04, 2025
Zimbabwe Domestic Twenty20 2025Mar 21, 2025Apr 01, 2025
T20 Birsa Munda Trophy 2025Mar 16, 2025Mar 25, 2025
T20 Abu Dhabi Counties Super Cup 2025Mar 14, 2025Mar 16, 2025
KCA Presidents Cup T20 2025Mar 10, 2025Mar 15, 2025
Pondicherry T20 Tournament 2025Feb 24, 2025Mar 06, 2025
T20 Koshi Premier League 2025Feb 17, 2025Mar 01, 2025
T20 Rani Suryamukhi Devi Tournament 2025Feb 13, 2025Feb 15, 2025
T20 Chandigarh 2025Feb 13, 2025Feb 23, 2025
T20 Guwahati Premier League 2026Jan 28, 2025Feb 14, 2025
T20 Coastal Big Bash League 2025Jan 25, 2025Feb 01, 2025
T20 Sundar Gagraj 2025Jan 24, 2025Feb 11, 2025
T20 Global Cricket Tournament 2025Jan 17, 2025Jan 19, 2025
Champions T20 Cup 2024Dec 07, 2024Dec 25, 2024
United States Premier League 2024Nov 22, 2024Dec 01, 2024
T20 Challenger Trophy, Women 2024Nov 17, 2024Nov 27, 2024
Pune T20 Cup 2024Nov 12, 2024Nov 22, 2024
T20 Karachi Premier League 2024Nov 01, 2024Nov 16, 2024
Qatar T20 League 2024Oct 24, 2024Nov 08, 2024
T20 Super Series 2024Aug 02, 2024Aug 06, 2024
T20 Sher E Punjab Cup 2024Jun 10, 2024Jun 27, 2024
Regional T20, Women 2024May 18, 2024Jun 22, 2024
T20 Assam Premier Club Championship 2024Apr 20, 2024May 06, 2024
Pune Olympia T20 Trophy 2024Apr 07, 2024Apr 21, 2024
Isuzu T20 Smash 2024Apr 06, 2024Apr 13, 2024
T20 Ramzan Ghani Tournament 2024Mar 23, 2024Apr 02, 2024
T20 Senior Mens National Championship 2024Mar 14, 2024Mar 17, 2024
Legends Cricket Trophy 2024Mar 08, 2024Mar 19, 2024
T20 Indian Veterans Premier League 2024Feb 23, 2024Mar 03, 2024
T20 Sikkim Cup 2024Feb 22, 2024Mar 14, 2024
National T20, Women 2024Jan 25, 2024Jan 31, 2024
T20 Siechem Interdistrict 2024Jan 08, 2024Jan 18, 2024
American Premier League 2023Dec 19, 2023Dec 31, 2024
Sindh Premier League 2023Dec 14, 2023Dec 25, 2023
T20 Tanzania Premier League 2023Oct 30, 2023Nov 05, 2023
ACA Quadrangular T20 League 2023Sep 27, 2023Oct 02, 2023
Bhairab Chandra Mohanty Memorial 2023Sep 15, 2023Sep 22, 2023
All-Ireland T20 Cup 2023Aug 27, 2023Aug 28, 2023
All-Ireland T20 Cup, Women 2023Aug 27, 2023Aug 28, 2023
T20 Rajasthan Premier League 2023Aug 27, 2023Sep 10, 2023
Saurashtra Premier League 2023Aug 23, 2023Aug 31, 2023
Minor League 2023Aug 04, 2023Oct 01, 2023
T20 Sher E Punjab Cup 2023Jul 13, 2023Jul 30, 2023
CDU Strike League 20 over series T20 2023Jun 28, 2023Jul 28, 2023
Cool & Smooth T20 Explosion 2023Apr 13, 2023Apr 29, 2023
Fairbreak Invitational, Women 2023Apr 03, 2023Apr 16, 2023
MLC Champions Open 2023Mar 12, 2023Mar 16, 2023
T20 County Pre-Season Games in Zimbabwe 2023Mar 08, 2023Mar 10, 2023
Womens League Exhibition Matches 2023Mar 08, 2023Mar 11, 2023
Legends League Cricket Masters 2023Mar 08, 2023Mar 20, 2023
T20 League 2022Dec 23, 2022Jan 11, 2023
Kenya T20 Cup 2022Dec 11, 2022Dec 21, 2022
Sharajah CBFS T20 League 2022Oct 20, 2022Nov 16, 2022
CSA T20 Challenge Division 2 2022Sep 30, 2022Oct 10, 2022
T20 Kashmir Premier League 2022Aug 13, 2022Aug 26, 2022
Strike League T20 2022Jun 29, 2022Aug 03, 2022
Womens T20, Challenge 2022May 23, 2022May 29, 2022
Sharjah Ramadan T20 League 2022Apr 18, 2022Apr 26, 2022
Ajman T20 Cup 2022Mar 16, 2022Mar 22, 2022